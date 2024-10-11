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Сегодня, 18:42

Конор Макгрегор вызвал Артура Бетербиева провести бой на голых кулаках

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вызвал непобежденного россиянина Артура Бетербиева провести поединок на голых кулаках.

Титульный бой в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«После того как состоится бой с Биволом, снимаем перчатки и идем на BKFC [бои на голых кулаках]! Все то же самое, только без перчаток!» — написал Макгрегор в соцсетях.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года, уступив американцу Дастину Порье. На счету ирландца 22 победы и шесть поражений в ММА.

Артур Бетербиев
Конор Макгрегор

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