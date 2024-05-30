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Сегодня, 12:30

Конор Макгрегор заявил, что у Махачева стафилококк

Давид Хачатрян
Ислам Махачев.
Фото AFP
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) считает, что у действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1) в преддверии боя с третьим номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-8) стафилококковая инфекция.

«Опять стафилококк, — написал Макгрегор в соцсети X. — Это отродье живет со стафилококком. Эта команда заражена, не сомневайтесь. Вы абсолютные отморозки, меня от вас тошнит. Мойтесь, мать вашу! Постирайте свою одежду! Мойте свои маты! И делайте это каждый день, вы, грязные вонючки».

Ирландец приложил скриншоты, которые, по его мнению, доказывают его правоту.

Фото Соцсети
Фото Соцсети

Махачев и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Ислам Махачев
Конор Макгрегор
UFC
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