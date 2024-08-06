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Сегодня, 08:35

Конор в грубой форме отреагировал на поддержку Трампом Хабиба Нурмагомедова

Давид Хачатрян
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) прокомментировал в соцсети X видео, на котором Дональд Трамп говорит, что экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) — один из его любимых бойцов.

Макгрегор: «Заключительное слово в предвыборной кампании. Вонючая жирная горная обезьяна с заросших гор Дагестана — ваш любимый боец UFC (АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ)? Ух ты. Невероятно».

Чендлер: «Хватит! Если бы у тебя была хоть половина тех яиц, которые есть у Дональда Трампа, ты бы показался 29 июня. Вместо этого ты ходишь, потягиваешь пиво в стиле [Стива] Остина 3:16 на местном бойцовском шоу/мотоциклетном митинге в Южной Дакоте».

Макгрегор: «Братан, он [Трамп] даже не знает, кто ты, ****, такой, лол. Он, наверное, думает, что ты маленький нищий и попрошайка».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за перелома пальца ноги у ирландца.

Дональд Трамп
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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