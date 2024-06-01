Российский боец ММА среднего веса Роман Копылов подерется с представителем Бразилии Сезаром Алмейдой в предварительном карде турнира UFC 302 в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Их поединок начнется около 04.30 по московскому времени 2 июня.

Посмотреть бой Копылов — Алмейда можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass в прямом эфире. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302.

У 33-летнего Копылова в ММА — 12 побед и три поражения. На счету 36-летнего Алмейды в смешанных единоборствах — пять побед в пяти поединках.

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