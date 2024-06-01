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Сегодня, 04:15

Копылов — Алмейда: время начала и где смотреть бой UFC 302

Копылов и Алмейда подерутся на турнире UFC 302 2 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Роман Копылов.
Роман Копылов.
Фото Global Look Press
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Российский боец ММА среднего веса Роман Копылов подерется с представителем Бразилии Сезаром Алмейдой в предварительном карде турнира UFC 302 в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Их поединок начнется около 04.30 по московскому времени 2 июня.

Посмотреть бой Копылов — Алмейда можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass в прямом эфире. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302.

У 33-летнего Копылова в ММА — 12 побед и три поражения. На счету 36-летнего Алмейды в смешанных единоборствах — пять побед в пяти поединках.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Ислам Махачев (слева) и&nbsp;Дастин Порье. UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье, основная информация: дата и кард боев, прогнозы и где смотреть трансляцию

Роман Копылов
Сезар Алмейда
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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