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Копылов: «До перелома руки Нурмагомедов превосходил Двалишвили»

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Российский средневес Роман Копылов прокомментировал победу Мераба Двалишвили в поединке против Умара Нурмагомедова на UFC 311.

«Переживал за Умара. Было видно, что начало боя за ним, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Копылова. — Он вел и превосходил соперника. Как мы узнали, он повредил руку, перелом со смещением. Это стало причиной... Я понимаю, потому что его сильная сторона — ударка, а когда одна рука сломана, ей бить нельзя. И тейкдауны он пропускал, потому что не мог разорвать захват. Перелом не позволил полноценно задействовать руку. До середины третьего раунда Умар вел. Потом начались проблемы. Не было бы травмы, неизвестно, чем бы все закончилось. Думаю, что забрал бы он все-таки бой».

Копылов заявил, что Двалишвили удивил его выносливостью.

«Я убеждаюсь, что выносливость — это 80 процентов успеха в нашем деле. Умения, силы и все остальное пропадают с выносливостью. Лучше быть менее техничным, но более выносливым. Желаю здоровья Умару. Ничего не закончилась. Только начался путь к следующему бою за пояс. Все благ ему, его семье и команде», — сказал Копылов.

В со-главном событии турнира UFC 311 в поединке за звание чемпиона лиги в легчайшем весе Двалишвили одержал победу над Нурмагомедовым единогласным решением судей.

Источник: mma.metaratings.ru
Мераб Двалишвили
Роман Копылов
Умар Нурмагомедов
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