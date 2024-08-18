Копылов хотел бы провести бой с Дю Плесси

Выступающий в среднем весе боец UFC Роман Копылов прокомментировал итог поединка Исраэля Адесаньи и Дрикуса Дю Плесси.

«С интересом ждал этот бой, отдавал предпочтение Адесанье. Казалось, что он контролирует ход боя, но корявый чемпион, несмотря на усталость, воспользовался своим шансом. Дрикус в каждом бою для меня выглядит андердогом, но продолжает побеждать лучших в мире. Не самый техничный и талантливый боец берет за счет характера, упорства и трудолюбия. Отличный пример для всех спортсменов. Надеюсь когда-нибудь провести с ним бой», — цитирует Копылова Vprognoze.ru.

В главном бою турнира UFC 305 в Перте (Австралия) 30-летний южноафриканец Дю Плесси победил удушением из-за спины в 3-м раунде нигерийца Адесанью и отстоял титул чемпиона в среднем весе.