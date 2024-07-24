Копылов обратился к фанатам после снятия боя на UFC Fight Night 243

33-летний российский средневес UFC Роман Копылов (13-3) заявил, что скоро вернется к тренировкам, после того как перенес операцию по удалению аппендицита.

«Друзья, всем привет. К сожалению, вчера я перенес экстренную операцию по удалению аппендицита, и мне пришлось сняться с предстоящего боя. Со мной все хорошо, скоро вернусь к тренировкам и в конце осени буду готов выступить снова. Всем спасибо за поддержку. А своему сопернику Бруно Феррейре желаю только добра, удачи и побед, несмотря на то что он там говорит», — написал россиянин в соцсетях.

Копылов и Феррейра должны были подраться 24 августа на UFC Fight Night 243 в UFC Apex в Парадайсе, США.

На замену Копылова должен выйти 38-летний представитель Ганы Абдул Разак Альхассан (12-6).

Копылов в прошлом бою одолел Сезара Алмейду (5-1) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.