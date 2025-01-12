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Сегодня, 11:05

Копылов рассчитывает провести следующий бой в апреле или мае

Алина Савинова
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Российский боец Роман Копылов рассказал, когда бы он хотел вернуться в октагон после победы над американцем Крисом Кертисом на UFC Fight Night 249.

На турнире в Лас-Вегасе Копылов нокаутировал американца на последней секунде третьего раунда.

«Мне сказали отдохнуть 30-45 дней из-за рассечения, а так вроде все цело, ничего не беспокоит. Было бы идеально вернуться в апреле или мае», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

Поединок Копылова и Кертиса был признан лучшим боем вечера на UFC Fight Night 249. В качестве вознаграждения россиянин и американец получили денежный бонус в размере 50 тысяч долларов.

Роман Копылов
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