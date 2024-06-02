Копылов судейским решением победил Сезара Алмейду на UFC 302

Российский боец Роман Копылов в предварительном карде UFC 302 победил бразильца Сезара Алмейду.

Поединок в среднем весе продлился все три раунда и завершился победой Копылова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27).

На счету 33-летнего Копылова 13 побед и три поражения. У 36-летнего Алмейды пять побед и одно поражение.

В главном бою вечера сойдутся россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Поединок начнется около 07.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.