Копылов заявил, что Вахитову нужно еще немного подтянуть борьбу

Боец UFC Роман Копылов рассказал о спаррингах с Артемом Вахитовым в Дагестане.

«Артем помогал мне во время сборов. Он хороший парень, великолепный боец, с ним очень сложно биться в стойке. Немного борьбу подтянуть надо, потому что там есть недоработки. Но это поправимо. Ему понравился зал, атмосфера. Будет подтягивать борьбу именно в Дагестане, потому что нигде больше ему так не помогут. Бороться можно везде, но не в каждом месте тебя будут контролировать тренера. Он подсказал мне кое-какие вещи, как ударник», — сказал Копылов Metaratings.ru.

Вахитов начал профессиональную карьеру в ММА в июне 2023 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде. Сейчас в активе Артема две победы и одно поражение.

Копылов свой следующий поединок проведет с бразильцем Сезаром Алмейдой. Бой пройдет в рамках турнира UFC 302, который состоится 1-2 июня. Главным событием вечера станет противостояние Ислама Махачева и Дастина Порье.