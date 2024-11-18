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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мыслями о победе американского бойца Джона Джонса над соотечественником Стипе Миочичем в главном поединке турнира UFC 309.
37-летний Джонс нокаутировал Миочича и записал на свой счет 28-ю победу за карьеру при 1 поражении. Боец защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе.
«Плюс-минус, бой прошёл как я и ожидал. Опять же, могу так сказать, что не ожидал я от Миочича, что во втором раунде он сможет так темп взвинтить. Второй раунд очень хороший был, я считаю, что даже в пользу Миочича», — цитирует Корешкова liveresult.ru.
42-летний Миочич потерпел 4-е поражение при 20 победах и объявил о завершении своей профессиональной карьеры.