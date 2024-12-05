Корешков объяснил, почему Ган — фаворит боя с Волковым

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков объяснил, почему Сирил Ган будет фаворитом в бою против Александра Волкова на турнире UFC 310 в США.

«Понятно, что первый бой Ган выиграл убедительно. С того времени прошло не мало времени и Александр провел много боев. Наверняка фаворитом будет Ган, так как он, в принципе уверенно, без вопросов прошел Волкова в первый раз», — сказал Корешков Vprognoze.ru.

В главном бою вечера турнира UFC 310 встретятся Александре Пантожа и Кай Асакура. До этого зрители увидят два топ-поединка: Шавкат Рахмонов — Йен Мачадо Гэрри и Сирил Ган — Александр Волков. Турнир состоится в ночь на 7 декабря.