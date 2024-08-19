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Сегодня, 17:17

Корешков: «Не могу сказать, что Адесанья слил бой Дю Плесси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал результат боя между Дрикусом Дю Плесси и Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 305.

«Не смогу сказать, что Адесанья слил бой. Нужно отдать должное Дю Плесси. Он не просто боксировал на технику на дистанции, он пер напролом с ударами. И эта манера окупилась с лихвой. Когда он догонял Адесанью, то доносил эти удары. Исраэль терялся и отворачивался, ему было неудобно. Когда Адесанья замедлился и подвыдохся, Дю Плесси воспользовался этим, догнал его и донес пару ударов, после чего завалил его и сделал удушающий прием. Дю Плесси забрал концовку четвертого раунда, но в третьем и четвертом Адесаньи был точнее и донес много ударов. У Исраэля было преимущество», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

В главном бою турнира южноамериканец победил нигерийца удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона в среднем весе.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Корешков
Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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