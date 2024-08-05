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Сегодня, 04:43

Корешков: «Не думаю, что у Шары Буллета плохая борьба»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков оценил уровень борьбы российского бойца UFC Шары Буллета.

«Я не думаю, что у него плохая борьба. Просто у него такой стиль. Он постоянно двигается на прыжках, на челноке. Чтобы хорошо защищаться от борьбы, нужно стоять на ногах плотнее. Когда ты прыгаешь в челноке, при проходах не успеешь быстро опустить центр тяжести, чтобы встретить соперника и пресечь борьбу в начальной стадии. Тебя выведут из равновесия и перевести станет проще. Есть люди, которые к этому приноровились. У Шары только третий бой в UFC, у него все впереди. Не хочу его критиковать», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

3 августа Шара Буллет победил поляка Михала Олексейчука единогласным решением судей в со-главном поединке турнира UFC on ABC 7.

Источник: РБ Спорт
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Корешков похвалил Шару Буллета за победу над Олексейчуком на UFC on ABC 7