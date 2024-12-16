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Корешков отметил выносливость Двалишвили перед боем с Нурмагомедовым

Руслан Минаев
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем титульном бое Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов на турнире UFC 311.

«На самом деле это не малоинтересный бой, и я так скажу, у Мераба есть скажем такая хорошая черта для бойца — он выносливый. У него хорошая физуха, крепкий пенечек, выносливый, сильный, и для него дистанция в пять раундов уже привычное дело. Не сказал бы, что это преимущество, но сомневаться в его выносливости не приходится. У Умара до встречи с Сэндхагеном не было пятираундовых боев, а до этого по три. Наверняка он тоже будет хорошо готов», — цитирует Корешкова LiveResult.ru.

Нурмагомедов и Двалишвили подерутся за пояс в легчайшем весе на турнире UFC 311 в ночь на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США). Грузинский боец стал чемпионом в сентябре 2024-го на турнире UFC 306: он победил Шона О'Мэлли единогласным решением. На счету Нурмагомедова 18 побед и ни одного поражения, рекорд Двалишвили — 18-4.

Источник: liveresult.ru
Андрей Корешков
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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