Корешков — о перепалке Исмаилова и Минеева из-за билетов в Бейрут: «Шутить на такие темы неуместно»

Российский боец MMA Андрей Корешков высказался о ситуации между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Люди, которые наблюдают за перепалкой Исмаилова и Минеева, все прекрасно понимают и знают, как к кому относиться в данной ситуации. Народ, слава богу, не глупый. Найти правого и виновато здесь нельзя. Просто обмен подколками. Как такового конфликта ведь не было. Владимир отреагировал на эмоциональное высказывание Магомеда. Но конечно, шутить на такие темы неуместно. Это очень плохая ситуация, и гибнет много людей с обеих сторон», — цитирует Корешкова RT.

В октябре Исмаилов высказался о своей поддержке Палестины в вооруженном конфликте с Израилем, и отметил, что готов принять в нем участие. После этого высказывания Минеев опубликовал фото купленных билетов до Бейрута для Магомеда.