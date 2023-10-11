Корешков отреагировал на снятие Оливейры с боя с Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков не думает, что Чарльз Оливейра специально отказался от титульного поединка UFC с Исламом Махачевым.

«Он подписал хороший контракт и, как следствие, мог получить неплохие деньги. По его рассечению ощущалась вся серьезность произошедшего. Выход с такой травмой в октагон, на мой взгляд, весьма опасен. Любой удар грозит привести к тому, что швы просто разойдутся и вмешательство врачей окажется неизбежным. У меня сложилось впечатление, что ему прилетело локтем. Но я не считаю, что Чарльз зря проводил свой спарринг за десять дней до поединка, о чем сейчас говорят. Это абсолютно нормальная практика», — цитирует Корешкова RT.

Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот получил глубокое рассечение во время спарринга — выйти на бой он с такой травмой не сможет.