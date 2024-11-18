Корешков — о победе Оливейры над Чендлером на UFC 309: «Естественно Чарльз посильнее»

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал победу бразильского бойца Чарльза Оливейры над американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 309 в Нью-Йорке.

Бразилец выиграл единогласным решением судей.

«Я бы сказал, что Чендлер на данный момент слабее Оливейры. Бразилец более техничный, хорошо пользуется своим антропометрическим преимуществом. Да, естественно Чарльз посильнее», — цитирует Корешкова liveresult.ru.

35-летний Оливейра одержал 35-ю победу в карьере при 10 поражениях. 38-летний Чендлер потерпел 9-е поражение при 23 победах.