Корешков похвалил Шару Буллета за победу над Олексейчуком на UFC on ABC 7

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал победу россиянина Шары Буллета над поляком Михалом Олексейчуком в со-главном поединке турнира UFC on ABC 7.

«Шара Буллет показал зрелищный и динамичный бой. Мне кажется, Олексейчук перевел его, потому что Шара подустал. Но опять же, нельзя сбрасывать со счетов его манеру. Сколько ударов он выкинул ногами — это очень тяжело. Это фишка Шары, он устает не так сильно, как остальные, но тем не менее. Любой боец согласится, что когда ты начинаешь бить ногами, то устаешь быстрее. Шара бил ногами много, быстро и резко. В такой манере силы покидают быстрее. Тем более Олексейчук пробивал по корпусу, а это отражается на функционале. Соперник тоже подустал, но Шара был не свежее. У Шарабутдина много движений, в этом стиле свои качества он очень хорошо реализует. У него много, можно сказать, суеты, но это такой стиль, он энергозатратный», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

На счету 30-летнего Шары Буллета 14 побед в 14 боях в профессиональной карьере в ММА.