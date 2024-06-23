Корешков прокомментировал победу Шары Буллета над Антонио Троколи

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал победу Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) над Антонио Троколи.

«Нормальный бой, мне было интересно его посмотреть. Конечно, результат был предсказуем, но бразилец неплохо дрался в первом раунде, учитывая, что он вышел на коротком уведомлении. Как только Троколи устал, Шарабутдин сразу воспользовался этим и поймал его коленом, а забить оставалось уже делом техники», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».