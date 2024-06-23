Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:32

Корешков считает, что Алискеров не успел ничего показать в бою с Уиттакером

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал поражение Икрама Алискерова от Роберта Уиттакера на турнире в Саудовской Аравии.

«Не особо. Результат закономерный. Единственное, я не думал, что Уиттакер победит так быстро, но он поймал Икрама, который, к сожалению, не успел толком ничего показать. Я считал, что Алискеров сможет составить конкуренцию в борьбе, удержать, измотать. Уиттакер поймал его встречным ударом и забил. Результат не удивил, потому что Роберт готовился на пять раундов к Хамзату Чимаеву. Он прекрасно понимал, что Хамзат будет с ним много бороться, и был к этому готов. Икрам мог доставить ему проблемы, но не успел. Как такового боя мы не увидели. Тяжело судить, потому что Алискеров был в не самых удобных условиях и готовился под другого соперника. При этом сам он стилистически похож на Чимаева, поэтому был для Уиттакера удобным оппонентом», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-aliskerov-ne-uspel-nichego-pokazat-v-boyu-s-uittakerom/
Андрей Корешков
Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Олимпийский чемпион из США попался на допинге во время дисквалификации
Кубок Стэнли: все чемпионы НХЛ из России
Пушков назвал политическое движение Макрона пустотой
Аргентину требуют наказать, чемпиона мира взбесило американское поле, Что произошло на Кубке Америки-2024 23 июня
Директор забега «Гонка героев» рассказал подробности о мероприятии
Чемпионат и первенство Москвы и области по автокроссу прошел в Подмосковье
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Андрей Корешков считал, что Волков победит Павловича во втором-третьем раунде

Корешков прокомментировал победу Шары Буллета над Антонио Троколи