Корешков считает, что Анкалаев после победы над Уокером должен получить бой за титул чемпиона UFC

Сегодня, 10:43
Российский полусредневес Андрей Корешков поделился впечатлением от победы россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC Fight Night 234 в Парадайсе, США.
«Нужно отдать должно Анкалаеву. Он — большой молодец. Магомед выиграл более чем убедительно, чтобы стать претендентом на пояс чемпиона UFC. В полутяжелом дивизионе я не знаю ни одного бойца, который более достоин титульной встречи и более убедительно побеждал соперников. Кому еще драться? Иржи Прохазка и Ян Блахович уже проиграли Алексу Перейре. По идее Анкалаев должен получить титульный бой», — приводит слова Корешкова Metaratings.ru.
Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Анкалаев (18-1) победил седьмого номера рейтинга Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. 21 октября 2023 года они провели первый поединок. Тогда его признали несостоявшимся из-за запрещенного удара 31-летнего россиянина коленом у сетки октагона по 31-летнему бразильцу.