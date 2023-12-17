Корешков: «Бой с Эдвардсом будет для Махачева одним из самых тяжелых»

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков высказался о шансах Ислама Махачева на победу в потенциальном бою с Леоном Эдвардсом.

«Махачеву будет сложно с Эдвардсом, потому что британец не проигрывает ему по физухе, хорошо борется в партере и поднимается из него, а в стойке техничный и чувствительный. При этом у него есть ударная мощь и он работает в левше. Левше драться с левшой не всегда удобно. Большую роль в этом бою сыграет антропометрия, где у Эдвардса преимущество. Он не уступает в скорости и будет результативен на дистанции. В стойке ему будет удобно отбивать ногу, что доставит Исламу неудобства. Перевести его будет непросто. Для Махачева это один из самых тяжелых боев», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

На турнире UFC 296 в Лас-Вегасе, который прошел 17 декабря, Эдвардс одержал победу над Колби Ковингтоном единогласным решением судей. На его счету теперь 22 победы и 3 поражения. В активе Махачева 25 побед и 1 поражение.