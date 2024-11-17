Корешков считает, что Джонс мог сломать ребра Миочичу

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал победу американца Джона Джонса над соотечественником Стипе Миочичем в главном поединке турнира UFC 309.

Джонс нокаутировал Миочича ударом в корпус в третьем раунде.

«Джонс четко и правильно пробил вертушку. Единственное — он бил ее из стойки левши, так она несет меньшую опасность. Когда бьешь из правши, правая нога летит точно в область печени. Здесь он ударил в левый бок. Так можно зацепить солнечное сплетение, но удар пришелся в ребра, пятка зашла четко. Возможно, у Стипе подломились ребра. Если так, об этом наверняка объявят», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

37-летний американец защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. 1 бой был признан несостоявшимся.

Рекорд Миочича — 20 побед при 4 поражениях. 42-летний боец объявил о завершении карьеры после поражения от Джонса.