Корешков считает, что форма Усмана в бою с Чимаевым была далека от идеала

Российский полусредневес Андрей Корешков рассказал, что думает о выступлении Хамзата Чимаева в поединке против нигерийца Камару Усмана в турнире UFC 294.

«Нет вопросов к тому, что Хамзат свой поединок выиграл. Возможно, близко к ничьей, но с преимуществом Чимаева. Первый раунд он забрал со счетом 10-8. Второй и третий раунды были близкими. Усман был точнее в стойке, но пропустил тейкдауны. Третий раунд был самым напряженным, потому что Хамзат пропускал в обмене и попадал меньше, чем Камару. Но в целом победил Чимаев. Усман сделал все, что мог, но было видно, что его форма далека от идеала. Поединок получился бы более конкурентным, если бы у нигерийца были лучшие кондиции. Но это проблемы Камару Усмана», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Чимаев победил Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.