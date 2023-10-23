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23 октября, 19:03

Корешков считает, что форма Усмана в бою с Чимаевым была далека от идеала

Алина Савинова
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Российский полусредневес Андрей Корешков рассказал, что думает о выступлении Хамзата Чимаева в поединке против нигерийца Камару Усмана в турнире UFC 294.

«Нет вопросов к тому, что Хамзат свой поединок выиграл. Возможно, близко к ничьей, но с преимуществом Чимаева. Первый раунд он забрал со счетом 10-8. Второй и третий раунды были близкими. Усман был точнее в стойке, но пропустил тейкдауны. Третий раунд был самым напряженным, потому что Хамзат пропускал в обмене и попадал меньше, чем Камару. Но в целом победил Чимаев. Усман сделал все, что мог, но было видно, что его форма далека от идеала. Поединок получился бы более конкурентным, если бы у нигерийца были лучшие кондиции. Но это проблемы Камару Усмана», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Чимаев победил Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-forma-usmana-v-boyu-s-chimaevym-byla-daleka-ot-ideala-298033/
Андрей Корешков
Камару Усман
Хамзат Чимаев
ММА
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