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Сегодня, 13:45

Корешков считает, что Петр Ян может подраться за пояс, если титульник не дадут Умару

Камила Абдурахманова
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков рассказал, при каких условиях Петр Ян может провести бой за пояс чемпиона UFC.

«В легчайшем весе есть Умар Нурмагомедов. Мне кажется, в случае победы над Фигередо Ян получил право на бой за титул, только если за пояс не будет драться Умар. Или они с Петром могут разыграть статус претендента», — сказал Корешков «РБ Спорт».

23 ноября в турнире UFC в Макао Ян проведет бой с Дейвисоном Фигередо. В активе Яна 17 побед и 5 поражений, он занимает третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона.

В прошлом бою россиянин победил решением судей Сона Ядонга. Дейвисон Фигередо имеет в своем послужном списке 23 победы, 3 поражения и 1 ничью. Бразилец располагается на пятом месте в рейтинге дивизиона. В предыдущем поединке он выиграл решением судей у Марлона Веры.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Корешков
Петр Ян
Умар Нурмагомедов
UFC

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