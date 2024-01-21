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Сегодня, 16:10

Корешков считает, что шансы Дю Плесси в бою против Чимаева будут расти с каждым раундом

Алина Савинова
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков оценил шансы Хамзата Чимаева в потенциальном бою с Дрикусом Дю Плесси.

«Сможет ли Дю Плесси что-то противопоставить Чимаеву? Когда я впервые увидел анонс боя Адесанья — Стрикленд то думал, что Исраэль его порвет, нокаутирует во втором-третьем раунде. Но что мы увидели? Стрикленд выиграл в не самой зрелищной манере. У Дю Плесси такие же шансы победить Чимаева. Он неплохо бьет, у него хватает дыхалки. Насколько я помню, у Хамзата к третьему раунду кончался бензобак. Конечно, если бой будет пятираундовым, он подойдет к нему в лучшей форме. Дю Плесси сможет что-то ему противопоставить, если продержится первый-второй раунд. Если Хамзат не замучает его в борьбе или не забьет, тогда шансы Дю Плесси будут повышаться с каждым раундом. Чимаев лучше борется и ему потратит не слишком много сил, чтобы его перевести. А вот как он будет работать с борьбой в третьем-четвертом раунде, это уже интересно», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

20 января Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей на UFC 297 в Торонто (Канада) и стал новым чемпионом UFC.

Последний поединок Чимаева состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Усман тогда победил решением большинства судей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-shansy-dyu-plessi-v-boyu-s-chimaevy-m-budut-rasti-s-kazhdy-m-raundom/
Андрей Корешков
Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
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Корешков: «В бою Стрикленда и Дю Плесси я бы дал ничью»