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Сегодня, 18:50

Корешков считает, что своим решением судьи украли победу у Волкова в бою с Ганом

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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал судейское решение в бою Александра Волкова и Сирила Гана на турнире UFC 310.

Двое судей из трех отдали победу французскому бойцу.

«Решение судей необъективное, только один из них посчитал правильно. На мой взгляд, Волков и в первом раунде смотрелся лучше, сделал больше результативных действий — но в конце была попытка выйти на болевой от Гана. За что отдавать французу второй раунд — я, честно, не знаю. В стойке он однозначно проиграл.

В конце Гану удалось сделать тейкдаун и дважды попасть справа, но отдавать за это раунд, в котором Волков его избивал... Александр попал хайкиком и с колена, залепил красивый бэкфист. Мое мнение — судьи обокрали Волкова», — сказал Корешков «РБ Спорт».

Ранее Волков раскритиковал женщину-арбитра за ее решение отдать свой голос Гану.

Источник: РБ Спорт
Александр Волков (единоборства)
Андрей Корешков
Сирил Ган
UFC
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