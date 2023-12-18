Корешков: «Ковингтона считают топовым бойцом за прошлые заслуги»

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о победе Леона Эдвардса над Колби Ковингтоном.

«Я не ждал многого от Ковингтона и думал, что Эдвардс финиширует его раунде в третьем-четвертом. Ковингтон хорошо борется, он неудобный для многих левша, у него была неплохая выносливость, и сейчас он показался себя неплохо, пусть и последних раундах. Но его считают топовым бойцом в большей степени за прошлые заслуги. До двух поражений от Усмана он проходил крепких ребят. Но после перелома челюсти у началась боязнь рубиться. Раньше он постоянно пер вперед и навязывал бой в стойке, чередуя его с проходами и прессингом в борьбе за счет скорости и силы. После нокаута из яркого идущего вперед бойца он стал бойцом поздних раундов. Возможно, сказался долгий простой. Не думаю, что во время этого перерыва он активно тренировался — так делают единицы», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

Эдвардс одержал победу над Ковингтоном 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе. На его счету теперь 22 победы и 3 поражения. В активе Ковингтона 17 побед и 4 поражения.