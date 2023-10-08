Корешков — о возвращении флагов бойцам UFC: «Я рад, что здравый смысл начал преобладать»

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказался о том, что бойцам UFC разрешили выходить на поединки под национальными флагами.

«Это нормально, хорошая новость. Я очень рад, что здравый смысл начал преобладать. Не давать нашим бойцам выходить на бой с флагом России — это бред. Тяжело сказать, какой был мотив у Дана Уйата поступить таким образом. ММА — это коммерческий вид спорта, не олимпийский вид спорта, олимпийцы больше подвержены санкциями и там такое не скоро произойдет», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

8 октября глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бойцы организации смогут выходить на бой с флагом своей страны. Решение вступит в силу начиная с турнира UFC Fight Night 229.

В 2022-м UFC запретила бойцам выходить на бой с флагами из-за конфликта между Россией и Украиной.