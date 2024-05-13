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Сегодня, 12:37

Корешков заявил, что секрет его успеха — школа «Шторм» и Шлеменко

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков отреагировал на советы о том, что ему надо сменить лагерь, чтобы улучшить свои результаты.

«Я особого внимания на это не обращаю. Секрет моего успеха — школа «Шторм» и Александр Шлеменко. Другого мне не надо. Если кто-то желает мне лучшего, просто не лезьте. У меня все хорошо. Я проиграл из-за своих ошибок. Подготовка была идеальная. Все было шикарно. К сожалению, не справился с волнением, перегорел. Я проиграл сам себе. Бывает», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Корешков проиграл Умалатову на турнире PFL 3: сезон 2024. Встреча продлилась три раунда, и все судьи отдали победу Магомеду со счетом 29-28.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-sekret-moego-uspekha-shkola-shtorm-i-shlemenko-362554/
Андрей Корешков
ММА
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