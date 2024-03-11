Корешков заявил, что у Петра Яна получился бы хороший бой с Верой

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков предположил, кто может стать следующим соперником Петра Яна.

«С Верой был бы интересный бой, так как он претендовал на пояс. После этого уже можно думать о титульном или претендентском поединке. Но если Петру хочется реваншей, значит, он чувствует, что может. Сейчас он поймал уверенность в себе и ментально стал сильнее. Возможно, мы увидим доминирующее выступление, как раньше», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

Напомним, Ян выиграл у Ядонга единогласным решением судей. На счету Петра теперь 17 побед и пять поражений. Он прервал серию из трех проигранных поединков.