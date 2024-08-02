Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 03:57

Сэндхаген: «В бою с Нурмагомедовым докажу, что многие во мне ошибаются»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Американский боец Кори Сэндхаген рассказал, как относится к статусу андердога в бою с россиянином Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC on ABC 7.

«Честно говоря, меня это немного взбесило. Но да ладно, зато я смогу сделать некоторых моих фанатов богаче. Я докажу, что многие во мне ошибаются. Люди еще не видели многое из того, на что я способен. Не могу дождаться момента, когда я выйду в клетку, одержу победу и озолочу своих фанатов», — цитирует MMA.Metaratings.ru Сэндхагена.

32-летний Сэндхаген последний бой провел в августе 2023 года в турнире UFC on ESPN 50, победив Роба Фонта единогласным решением судей. На его счету 17 побед и 4 поражения.

28-летний Нурмагомедов последний раз выходил на поединок в марте 2024 года в турнире UFC Fight Night 238, выиграв у Бекзата Альмахана единогласным решением судей. В его активе 17 побед и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Чикунова на Кубке России превзошла результат олимпийской чемпионки в брассе
Федор Чалов перешел из ЦСКА в греческий ПАОК
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тюлюлин: «Ни мне, ни знакомым ребятам в UFC не говорили, что какие-то моменты затрагивать нельзя»