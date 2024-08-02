Сэндхаген: «В бою с Нурмагомедовым докажу, что многие во мне ошибаются»

Американский боец Кори Сэндхаген рассказал, как относится к статусу андердога в бою с россиянином Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC on ABC 7.

«Честно говоря, меня это немного взбесило. Но да ладно, зато я смогу сделать некоторых моих фанатов богаче. Я докажу, что многие во мне ошибаются. Люди еще не видели многое из того, на что я способен. Не могу дождаться момента, когда я выйду в клетку, одержу победу и озолочу своих фанатов», — цитирует MMA.Metaratings.ru Сэндхагена.

32-летний Сэндхаген последний бой провел в августе 2023 года в турнире UFC on ESPN 50, победив Роба Фонта единогласным решением судей. На его счету 17 побед и 4 поражения.

28-летний Нурмагомедов последний раз выходил на поединок в марте 2024 года в турнире UFC Fight Night 238, выиграв у Бекзата Альмахана единогласным решением судей. В его активе 17 побед и ни одного поражения.