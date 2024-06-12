Сэндхаген: «Ноль поражений Нурмагомедова — это заслуга его тренеров»

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген заявил, что намерен нанести первое поражение в карьере россиянина Умара Нурмагомедова.

«Я не слишком много думаю о его победной серии. Честно, ноль поражений — это больше заслуга тренеров, чем его собственная. Они находили ему правильных соперников в правильное время. Если бы Умар провел дебютный бой в ММА против бойца из UFC, он бы мог его «не вывезти». Потому что опыт решает многое. Круто быть непобежденным, и я очень рад забрать этот «ноль» у Умара. Но повторюсь, статус непобежденного — это заслуга тренеров, а не самого Умара», — заявил Сэндхаген Sportskeeda.

В активе 28-летнего Нурмагомедова 17 побед при отсутствии поражений. На счету 32-летнего Сэндхагена 17 викторий и четыре осечки в ММА.

Сэндхаген и Нурмагомедов проведут очный бой 3 августа на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.