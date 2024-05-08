Кори Сэндхэген назвал слабость Умара Нурмагомедова

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхэген (17-4) считает, что у 10-го номера рейтинга в легчайшем весе Умара Нурмагомедова (17-0) не все в порядке с выносливостью.

«У семьи Нурмагомедовых ноль поражений, и у Умара уникальный стиль, — сказал Сэндхэген в интервью Деметриусу Джонсону. — Я не могу слишком много рассказывать о своем геймплане на бой. Как я уже сказал, он происходит из очень большой семьи, и дагестанская культура в целом очень интересна для меня, и то, как они воспитывают спортсменов-бойцов. Так что я очень хочу проверить себя на деле.

Я действительно хочу сразиться с Умаром в пятираундовом бою, потому что я смотрел его последний бой. Он как будто тяжело дышал. Он много работал, так что надо отдать ему должное, он вполне мог устать. Так что, думаю, у него есть уязвимость, которую я могу использовать».

Сэндхэген и Нурмагомедов подерутся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.