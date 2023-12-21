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Сегодня, 09:25

Кори Сэндхэген — о реванше О'Мэлли и Веры: «Бой будет более близким, чем думают люди»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхэген (17-4) предполагает, что у шестого номера рейтинга Марлона Веры (21-8) есть все, чтобы победить чемпиона Шона О'Мэлли (17-1).

«У меня нет предпочтений. Мне кажется, что бой будет гораздо более близким, чем думают люди. Чито и Шон — отличные бойцы. Шон — снайпер, он ловит своих оппонентов на расстоянии, но Чито не допустит ошибок Стерлинга или ошибок прошлых соперников Шона. Я считаю Чито хорошим ударником, и я думаю, что он извлек уроки из боя со мной. Он выйдет на бой с Шоном и будет драться не так, как со мной», — сказал Сэндхэген в интервью The Schmo.

О'Мэлли и Вера подерутся в марте 2024-го на UFC 299. В первом бою Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.

Кори Сэндхаген
Марлон Вера
Шон О`Мэлли
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