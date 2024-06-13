Сэндхэген пригласит в свой тренировочный лагерь для боя с Нурмагомедовым Мухаммада Наимова

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхэген (17-4) рассказал, что ему сложно найти спарринг-партнеров в преддверии боя с 10-м номером рейтинга в легчайшем весе Умаром Нурмагомедовым (17-0).

«Обычно я думаю, что я фаворит, но я не против иногда быть аутсайдером, — отметил Сэндхэген в интервью Sportskeeda. — Сложно пригласить в лагерь похожих по стилю на Умара бойцов, потому что они все родные, все они друзья. Поэтому, когда я спрашиваю своих друзей: «Эй, может ли этот парень приехать и потренироваться, хороший ли он спарринг-партнер?» Они отвечают: «Да, но они дружат с Умаром или они дружат с кем-то, кто знает Умара, и поэтому они вроде как друзья».

Так что позвать похожих по стилю бойцов очень сложно, но, возможно, ко мне придет Мухаммад Наимов. Он из Таджикистана. К нам приезжали парни из Таджикистана и Азербайджана, так что у меня есть опыт. Это другой стиль, но он не отличается принципиально. У них просто другие атаки и приемы, которые они делают немного иначе, чем в американском стиле борьбы".

Сэндхэген и Нурмагомедов подерутся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.