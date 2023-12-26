Кормье хочет поговорить с Ковингтоном: «Он немного испугался»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что пятый номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) боялся драться с чемпионом дивизиона Леоном Эдвардсом (22-3).

«Мне нужно спросить у Колби: «Что это было?» И я спрошу его прямо: «Ты боялся?» Мне показалось, что он немного испугался... Мы никогда не видели, чтобы Колби не оказывал давления. Это его визитная карточка. Это все, что он делает от начала и до конца», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.