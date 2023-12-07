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Сегодня, 12:33

Кормье хочет увидеть претендентский бой между Царукяном и Порье

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что четвертый номер рейтинга в легком весе Арман Царукян (21-3) должен подраться с третьим номером рейтинга Дастином Порье (29-8), прежде чем биться с чемпионом Исламом Махачевым (25-1).

«Я думаю, что если Ислам будет драться где-то в первом квартале, то нужно ставить Царукяна против Дастина Порье на UFC 300, — предположил Кормье на своем YouTube-канале. — Потому что Дастин сказал, что хочет драться в это время. А в конце года победитель подерется с Махачевым.

Теперь у нас есть парень, который только что победил одного из самых крутых бойцов. Если Порье победит, то он претендует на титульный бой после Джастина Гейджи. Так что в этой весовой категории действительно наступит стабильность».

Царукян одолел Бенила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Джастин Гейджи (25-4) нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Арман Царукян
Даниэль Кормье
Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
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