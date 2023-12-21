Кормье назвал Махачева лучшим бойцом 2023 года

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) подвел итоги года, назвав чемпиона легкого веса Ислама Махачева (25-1) лучшим бойцом года.

«По моему мнению, лучший боец года — это Ислам Махачев. Он дважды побил первого номера рейтинга pound for pound, причем в реванше отправил его в нокаут», — сказал Кормье на шоу DC & RC.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.