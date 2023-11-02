Даниэль Кормье: «Бой Павловича и Аспиналла лучше боя Джонса и Миочича»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) объяснил, почему он считает бой второго номера рейтинга в тяжелом весе россиянина Сергея Павловича (18-1) и четвертого номера рейтинга Тома Аспиналла (13-3) более интересным поединком, чем бой экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) и экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).

«Возможно, мы влюбились в идею поединка Джона Джонса и Стипе Миочича за то, что они сделали для спорта, и мы переоцениваем значение этого поединка, — сказал Кормье в эфире своего шоу на ESPN DC & RC. — Потому что бой Павловича против Тома Аспиналла, возможно, будет лучше.

Мы получаем бой Павловича против Аспиналла, двух лучших тяжеловесов в мире. Мы не знаем, в какой форме сейчас Стипе, ведь ему 41 год, а в последний раз мы видели его в бою, когда ему было 39 лет. Сейчас у нас есть два молодых, голодных льва, которые борются за чемпионский титул в тяжелом весе. Это будет потрясающий бой, и, возможно, он будет лучше и конкурентнее, чем бой Джонс — Миочич».

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев. За временный титул чемпиона подерутся Сергей Павлович (18-1) и Том Аспиналл (13-3).