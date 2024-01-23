Даниэль Кормье: «Мовсар Евлоев — настоящая машина»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) посоветовал россиянину Мовсару Евлоеву (18-0) отправиться на бой Александра Волкановски (26-3) и Илии Топурии (14-0), чтобы получить шанс следующим побороться за титул.

«Будь я на месте Мовсара, то поехал бы на бой Волкановски и Топурии. Я бы сделал все, чтобы о моем присутствии знали. В таком случае, когда придет время выбирать следующего претендента, я присутствовал бы в числе кандидатов. У парня теперь рекорд 18-0. Единственный минус, это то, что все его победы решением. Однако этот парень — машина. Вы даже не представляете, насколько сложно быть непобежденным», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.