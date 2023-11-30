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Сегодня, 14:42

Кормье предложил лишить Джонса титула и сделать Аспиналла неоспоримым чемпионом UFC

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) объяснил, почему считает временного чемпиона в тяжелом весе Тома Аспиналла (14-3) неоспоримым чемпионом.

«Я сказал перед боем [Аспиналла и Павловича], что этот поединок будет за неоспоримый титул, потому что если Джонс и Стипе собираются драться только друг с другом, то нельзя допустить, чтобы Том Аспиналл защищал временный титул, — сказал Кормье в беседе с Ариэлем Хельвани. — Джонсу и Стипе не нужен титул на кону. Они могут просто драться, и этого достаточно. Пусть это будет бой за звание величайшего в истории. Это не имеет значения.
Том Аспиналл — это тот парень, который будет возглавлять дивизион тяжеловесов еще долгие годы. Я считаю, что он должен быть неоспоримым чемпионом. Джонс тоже неоспоримый чемпион. Он заслужил это в октагоне, победив Сирила Гана, но если он собирается драться только со Стипе, и то не раньше, чем через 6-8 месяцев, сделайте Тома Аспиналла чемпионом. Я не думаю, что кто-то будет против».

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джон Джонс (27-1) получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.

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