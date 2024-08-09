Кормье: «Конор испытывает сильную неприязнь к Хабибу»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23–3) предполагает, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22–6) подерется с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1), если победит Майкла Чендлера (23-8).

«Конор испытывает сильную неприязнь к Хабибу. Он его не любит. Они не могут оставить друг друга в покое. Это чувство глубоко укоренилось у обоих, если честно. Нурмагомедову не нравится этот парень, они не испытывают друг к другу теплых чувств. Это безумие, это действительно так. Это сильное чувство, которое идет из глубины души.

Мне кажется, что ближе всего к развязке будет победа Конора над Майклом и последующий чемпионский поединок с Исламом. Конор, вероятно, будет стремиться взять реванш, победив Махачева», – сказал Кормье на шоу Funky and the Champ.

Махачев победил Дастина Порье (30–9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Макгрегор и Чендлер должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).