Кормье рассказал, как Аспиналлу получить бой с Джонсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что у UFC не останется другого выбора, как провести бой между экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) и временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (14-3), если британец нокаутирует четвертого номера рейтинга в тяжелом весе Кертиса Блейдса (18-4).

— Представьте, что Том Аспиналл победит Кертиса Блейдса. Какой шквал эмоций это вызовет! Чтобы действительно произошло нечто невероятное, Аспиналлу нужно победить Блейдса. Но почему? Вы уже видели, как Кертис Блейдс проигрывал. Поэтому люди подумают: «О, Том победил Кертиса, но мы видели, как его побеждал Франсис Нганну и как он проигрывал другим».

Однако если Аспиналл победит Блейдса так же, как он победил Сергея Павловича, это вызовет настоящий ажиотаж. Фанаты будут в восторге. И если это произойдет, UFC придется заставить Джонса провести бой против Аспиналла, — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Аспиналл и Блейдс подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.