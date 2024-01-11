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Сегодня, 07:19

Кормье рассказал, как Нганну может победить Джошуа

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что экс-чемпиону в тяжелом весе Франсису Нганну (0-1) нужно запугать экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3), чтобы выйти победителем.

«Для победы Нганну нужно делать все то же самое, что он делал в прошлый раз, но добавить агрессии. Если он будет размахивать руками, он заставит Джошуа забыть обо всех своих навыках. Нганну нужно запугать его своими размерами. Вдобавок у него есть преимущество, потому что он не боксирует так, как другие боксеры. Если бы меня спросили о прогнозе на этот бой полгода назад, я бы ответил, что у Нганну нет шансов, но сегодня я считаю, что он победит», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Поединок между Джошуа и Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. По регламенту, Джошуа и Нганну будут драться 10 раундов по три минуты.

Даниэль Кормье
Франсис Нганну
UFC
ММА
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