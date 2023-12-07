Кормье рассказал, как отправил ребят из своей борцовской секции на месяц в Дагестан

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) в подкасте Джо Рогана заявил, что ученики его борцовской школы месяц занимались в зале Хабиба Нурмагомедова (29-0) в Дагестане.

Кормье: Бро, когда ребята из моей борцовской школы учились в 7-8 классе, я отправил их на месяц в Дагестан. Они собрали портфель, взяли домашку и полетели в Дагестан. Восемь-девять детей под присмотром двух взрослых.

Роган: Вау!

Кормье: Я отправил их в Россию.

Роган: Это безумие.

Кормье: При этом их родители не смотрели на меня как на сумасшедшего. Они не сказали: «Ты отправляешь наших 13-летних детей в Россию? С ума сошел?» Нет, они их отправили. Мы надели на них теплые куртки и я им сказал: «Послушайте, если вы хотите стать лучшими, то вы должны тренироваться с теми парнями». Они тренировались в зале Хабиба каждый день.

Роган: Ничего себе.

Кормье: Хабиб — хороший парень. Он купил им номера в отеле, накормил. Он просто сказал мне: «Привези их сюда». И они тренировались там целый месяц! Они занимались утром, днем и вечером! У них были долгие тренировки. Мой парнишка Джо сказал мне, что они занимаются гимнастикой около 30 минут, прежде чем приступить к тренировке. Перед тем как бороться, они развивают гибкость тела и тому подобное. Вот почему Махачев так хорош.

Роган: То, как он победил Волкановски во втором бою, по-настоящему особенно. Я бы никогда не подумал, что бой закончится именно так.

Кормье: Когда мы впервые увидели Хабиба, то подумали, что он — всесторонне развитый боец из России. Ислам обладает теми же навыками. При этом он очень хорош в стойке. Кто будет следующим? Они становятся все лучше и лучше. Они с детства занимаются самбо — лучшей базой для MMA.

Роган: Да, это очень хорошая база для MMA.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.