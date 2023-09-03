Даниэль Кормье: «Сергей Павлович выжал бы все соки из Джонса»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) рассказал, почему экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) не согласиться драться с Сергеем Павловичем (18-1) и Томом Аспиналлом (13-3).

«Такие парни, как Сергей Павлович и Том Аспиналл, выжали бы все соки из Джонса, но он не заинтересован в поединке с ними. Сейчас Джон ставит на первое место бизнес, а не новый вызов. Но как бы то ни было, Джонс — фаворит в любом противостоянии, и неважно, с кем он будет биться», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.