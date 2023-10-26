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26 октября, 13:55

Кормье — о травме Джонса: «Я никогда не видел, чтобы кто-то так получал травму»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) удивлен, что чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) смог получить травму грудной клетки в простой борцовской ситуации.

«Травмы случаются. На тренировках это происходит постоянно, — начал Кормье на своем YouTube-канале. — Единственная проблема заключается в том, что мы с таким нетерпением ждали этого поединка между ним и Стипе. В этот момент ты все еще тренируешься, ты действительно все еще тренируешься на 110 процентов. Ты не снижаешь темп тренировок примерно за семь или восемь дней до того, как выйдешь в октагон. Так что не похоже, чтобы парень делал что-то не так.

Просто жаль, что его организм сломался. Я смотрел видео. Это выглядит как очень обычная ситуация в борьбе, я был в такой ситуации 1000 раз. Я никогда не видел, чтобы кто-то порвал грудную клетку в довольно простой ситуации в борьбе. Судя по всему, его тело не готово к таким нагрузкам".

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.

Джон Джонс
Стипе Миочич
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