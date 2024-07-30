Ковингтон: «Я встретил Порье в ресторане, но он ничего не сделал, потому что знает, на что я способен»

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) заявил, что четвертый номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (30-9) ретировался, когда они встретились лицом к лицу в ресторане.

«Около трех месяцев назад я встретил его [Порье] в ресторане New Nyy Steakhouse в казино Coconut Creek. Этот ресторан находится в том же городе, где он тренируется. Он зашел в ресторан, а я посмотрел на него и спросил: «Как дела?»

Я хотел, чтобы он что-нибудь сказал или сделал, но он просто вышел из ресторана. Он знает, что можно много говорить перед камерами, но, когда ты находишься лицом к лицу с человеком и чувствуешь его энергию, понимаешь, на что он способен, все меняется.

Теперь он не может ничего сказать или сделать. Если бы он хотел что-то сделать, он мог бы это сделать. Я посмотрел ему прямо в глаза, и он тут же вышел из ресторана, как хорошая маленькая *****», — сказал Ковингтон на Submission Radio.

Ранее Ковингтон звонил в полицию, когда на него нападали на улице, в том числе экс-бойцы UFC Хорхе Масвидаль (35-17) и Фабрисио Вердум (24-10).